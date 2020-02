Record per nave italiana per avere raggiunto il punto più a sud dell’antartide.

La ragazza che ha “spaccato il ghiaccio” è Laura Bassi con la sua equipe di ricercatori.

Il precedente primato italiano apparteneva sempre a una nave di ricerca dell’Ogs, la “Explora”, mentre il “record mondiale” è detenuto dalla nave da crociera “The World” che nel 2017 si è spinta a poco più di 1 miglio nautico più a sud (circa 2 chilometri dal punto raggiunto dalla Laura Bassi). La campagna oceanografica della Bassi rientra nell’ambito della 35a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e gestito dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) per la programmazione e il coordinamento scientifico.