“READING GENIALE” – Biblioteca Andreoli – Rione Luzzatti – Dal 1° aprile al 30 giugno 2022

Readin(G)eniale è un progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla lettura attraverso la realizzazione di laboratori didattici, ricreativi, di scrittura creativa, di sceneggiatura. Le attività si svolgeranno dal 1° aprile al 30 giugno presso la Biblioteca Comunale “Andreoli” del Rione Luzzatti, punto di interesse grazie alla serie cult l’Amica Geniale, nella IV Municipalità.

Promosso dall’Amministrazione comunale con il coinvolgimento dell’Associazione Noi@Europe, l’ODV Asso.Gio.Ca. e 100Autori, associazione dell’autorialità cinetelevisiva, il progetto vuole rappresentare un primo passo verso l’obiettivo di rilancio delle biblioteche comunali come primi presidi culturali della città. Il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni: un laboratorio di scrittura e produzione audiovisiva, un programma di formazione linguistica di italiano per stranieri partendo da testi letterari, attività di catalogazione, laboratori di produzione creativa con pazienti affetti da ritardo cognitivo.

Alle attività laboratoriali si affiancheranno momenti di animazione, che si svolgeranno prevalentemente il sabato mattina, come reading teatralizzati. Inoltre, sarà previsto il coinvolgimento di personaggi del mondo dello spettacolo come “bibliotecari per un giorno”.

Il dettaglio delle attività e tutte le informazioni per le iscrizioni sono presenti sul sito web comunale www.comune.napoli.it Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a readingeniale@gmail.com indicando in oggetto il laboratorio di interesse.