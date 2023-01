TRIBUNALE DI GENOVA N. 677/2018 R.E.

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Martedì 4 Aprile 2023, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del LOTTO UNICO in Comune di Ronco Scrivia Località di Borgo Fornari n. 1 (ex Via al Torrente Scrivia n. 1).

piena proprietà del capannone che si sviluppa su due piani fuori terra come segue:

– piano terreno: composto principalmente dalla zona adibita alle lavorazioni industriali, una zona destinata agli spogliatoi e locali accessori a servizio degli operai ed una zona destinata a magazzino;

– piano primo: una parte di esso risulta essere stata ampliata nel 2007, con autorizzazione edilizia ma priva di abitabilità. Tutto il piano risulta avere destinazione principale uffici e servizi ad uso di essi.

Prezzo base dell’immobile: Euro 376.875,00 In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 5.000.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è SO.VE.MO – quale Istituto per le vendite Giudiziarie autorizzato ex art.534 c.p.c. – con sede a Genova, C.so Europa 139, tel. 010/5299253 fax 010/5299252 -www.sovemo.com – e-mail immobiliare@sovemo.com, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite degli immobili.