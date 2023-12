RDS 100% GRANDI SUCCESSI PORTA LA FESTA DI CAPODANNO IN ALCUNE DELLE PIÙ BELLE PIAZZE ITALIANE

Sanremo, Rimini, Avellino e Roma: queste le città in cui RDS 100% Grandi Successi animerà con il proprio entertainment musicale l’ultima serata dell’anno per abbracciare il 2024

Roma, 19 dicembre 2023 – RDS 100% Grandi Successi si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con eventi spettacolari in quattro meravigliose città italiane: Sanremo, Rimini, Avellino e Roma.

Le celebrazioni interesseranno le piazze dei quattro capoluoghi italiani con una scaletta di prim’ordine tra DJ set, conduzioni coinvolgenti e performance musicali di grandi artisti italiani che renderanno la notte di Capodanno indimenticabile per migliaia di persone da Nord a Sud.

Nello suggestivo scenario di Sanremo, dove l’emittente radiofonica torna dopo il grande successo dell’RDS Summer Festival di luglio, l’energia sarà al massimo grazie alla conduzione di Paolo Piva e alle performance di Colla Zio e di Alex Britti, che faranno cantare la folla riunita a Pian di Nave.

A Rimini, città con cui RDS sviluppa eventi e collaborazioni da tempo, sul palco realizzato in piazzale Fellini Roberta Lanfranchi guiderà il concerto di Biagio Antonacci. In Piazzale Cavour si brinderà invece alla mezzanotte con il DJ set firmato Claudio Guerrini.

Anna Pettinelli sarà la padrona di casa della serata di Avellino, in piazza Libertà: un evento con animazione, DJ set e due voci uniche: Luchè e l’intramontabile Antonello Venditti.

Fulcro dei festeggiamenti targati RDS sarà Roma: nell’iconica cornice del Circo Massimo, dopo la festa dello scorso anno che ha segnato oltre 80.000 presenze, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno le voci e i volti che guideranno la serata. Il palco si accenderà con le eccezionali performance live di tre grandi artisti della scena musicale italiana: Blanco, Francesca Michielin e Lazza, pronti a regalare al pubblico momenti di pura emozione e intrattenimento. Spazio anche a RDSNEXT, la social web radio della Generazione Z che, attraverso la presenza di Samara Tramontana e Luca Campolunghi – creator e speaker che animano il palinsesto della radio seguita dai più giovani – avrà un momento dedicato proprio alla GenZ. La festa capitolina proseguirà dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale DJ set di Don Cash firmato Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi anche dopo la mezzanotte.

“Vogliamo rendere questo Capodanno un momento indimenticabile per tutti, ascoltatori e partecipanti – ha dichiarato Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS. “RDS coglie l’occasione del Capodanno in queste città per riunire e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il nostro successo nel corso degli anni e offrire loro una serata ricca di divertimento e musica live.”

RDS garantirà, infine, un’esperienza coinvolgente anche a tutti gli ascoltatori da casa trasmettendo l’energia contagiosa delle piazze attraverso collegamenti in diretta che anticiperanno il countdown della mezzanotte. Nelle prossime settimane inoltre regalerà ai più fortunati e attenti ascoltatori la possibilità di assistere a uno degli show di Capodanno dalla prima fila.

In allegato il comunicato stampa, un paio di immagini e qui il link per scaricare tutte le foto degli artisti che si esibiranno.