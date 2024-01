Rc auto: rincari per 765.000 automobilisti nel 2024

Sebbene la quota di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa sia diminuita del 7% rispetto allo scorso anno, le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche per gli assicurati virtuosi; a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a dodici mesi prima.

«La tendenza al rialzo non sembra mostrare segni di rallentamento», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «L’inflazione, che nel nostro Paese rimane ancora su livelli elevati, gioca un ruolo chiave sia sul costo di riparazione delle auto sia sul costo medio dei sinistri, fattori che inevitabilmente pesano sull’aumento delle tariffe Rc auto.».

Toscana, Liguria e Sardegna le regioni in cui, in percentuale, è stato registrato il maggior numero di denunce di sinistri con colpa; Trentino-Alto Adige, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia quelle con meno denunce.

L’analisi completa è disponibile in allegato e a questo link: https://www.facile.it/ufficio-stampa/comunicati/rc-auto-rincari-per-oltre-765000-automobilisti-toscana-liguria-e-sardegna-le-aree-piu-colpite.html

