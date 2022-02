Rayan non ce l’ha fatta, morto il bimbo caduto nel pozzo

Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da un pozzo strettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro.

Ha lottato per rimanere vivo, ma non ce l’ha fatta.

Il piccolo Rayan, 5 anni, che per quattro giorni ha tenuto con il fiato sospeso il Marocco ed il mondo intero, mentre una mega operazione di soccorso cercava di salvarlo, è morto.

La notizia è rimbalzata, come una doccia fredda, dopo una

decina di minuti da quelle immagini, convulse, rilanciate dalle

dirette delle tv che per giorni hanno seguito i soccorsi. Quelle

immagini che raccontavano che il bambino era stato recuperato,

estratto da quel maledetto pozzo, che avevano fatto tirare un

sospiro di sollievo. Lasciando intendere che potesse essere in

salvo. Ma la nota della stessa casa Reale del Marocco ha gettato

nello sconforto: ‘E’ deceduto per le ferite riportate nella caduta’.

Poche parole che riportano alla mente le drammatiche ore di

giugno 1981 e la tragedia di Alfredino Rampi a Vermicino. E che

hanno gettato nello sconforto tutti coloro che per ore, giorni e

notti, hanno seguito i lavori dei soccorritori, impegnati in

un’operazione di salvataggio titanica, scattata già martedì

scorso quando il bambino, che stava giocando in un campo, è

precipitato in quel buco nero, in quel pozzo di proprietà della

famiglia.

Un’immensa operazione di salvataggio, tra le mille

difficoltà, gli intoppi, i rischi di smottamento, le speranze ma

anche le delusioni. Lunghissime giornate in cui i soccorritori

non si sono mai dati per persi. A cominciare da Ali El Jajaoui,

arrivato da Erfoud, ormai divenuto l’eroe del deserto:

quell’uomo, di professione specialista di pozzi, che appena

appresa la notizia del bimbo è subito partito dal sud del Paese

per raggiungere il villaggio di Rayan. E ha scavato per ore e

ore senza fermarsi, a mani nude dopo che un imponente lavoro di

5 escavatori aveva aperto una voragine che ha permesso si

arrivare alla profondità in cui si trovava il bambino. E

permesso di realizzare una via di fuga attraverso la posa di

tubi che, posizionati orizzontalmente, hanno creato quel

passaggio che doveva rappresentare la salvezza. E che invece si

è trasformato in un mesto ultimo percorso di Rayan dalla sua

trappola.

Il bambino aveva provato a resistere in tutti questi giorni:

per lui era stato calato nel pozzo un tubo per fornirgli

l’ossigeno, l’acqua e un po’ di cibo. Le telecamere che lo

avevano raggiunto, rinviavano immagini di lui ferito alla testa

che si muoveva e chiamava ‘mamma’. Fotogrammi che avevano

commosso il mondo e che lasciavano sperare. Come quell’ultimo

contatto, solo sabato mattina, con il papà. “Gli ho parlato,

sentivo che respirava a fatica”, aveva raccontato l’uomo che

insieme alla moglie, ha aspettato per ore, per giorni, quel

finale che nessuno voleva fosse una tragedia.

Poco prima che Rayan fosse estratto dal pozzo, lui e la

moglie erano stati fatti salire sull’ambulanza – dove c’era

anche una psicologa – che, all’ingresso del tunnel, attendeva

che il bimbo fosse recuperato. E stasera è toccato al Re il

triste compito di inviare loro le condoglianze.

Nel primo pomeriggio di sabato tutto era pronto, o così

almeno sembrava, quando i soccorritori entravano nel tunnel. Uno

alla volta, sistemando corde e giubbotti di protezione e persino

una piccola barella. La folla di spettatori pregava. Al grido di

Allah Akbar i fedeli si sono raccolti attorno al pozzo dove si

era posizionata anche l’equipe medica di pronto intervento,

l’ambulanza e un anestetista. Poi però i tempi si sono dilatati,

i soccorsi si sono trovati di fronte ad un’altra, l’ennesima,

roccia. Poi le distanze si sono accorciate, ma alle 17.30

c’erano ancora 80 centimetri di masso da sgretolare. Un lavoro

di cesello quasi, al ritmo di 20 centimetri l’ora. Un’operazione

difficilissima che ha mobilitato le forze marocchine, gli

speleologi, i volontari sostenuti dalla comunità locale che per

giorni ha preparato il cibo e offerto riparo.

“Rayan è vivo, lo tireremo fuori oggi”, aveva annunciato nel

tardo pomeriggio il direttore delle operazioni di soccorso,

l’ingegnere Mourad Al Jazouli. Ma non è andata così, i

soccorritori sono riusciti a tirare Rayan fuori dal pozzo, ma

per lui ormai non c’era più nulla da fare.