Rapina in negozio Cosenza, polizia arresta uno degli autori

– Personale della Squadra mobile di Cosenza ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, un giovane di 20 anni, N.S., accusato di essere uno dei due responsabili della rapina compiuta il 4 dicembre scorso in un negozio.

Nell’occasione due persone costrinsero il proprietario del negozio, facendogli intendere di essere in possesso di un’arma, a consegnare il denaro custodito in cassa, circa novecento euro, dandosi poi alla fuga.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare il complice di N.S.