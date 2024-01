Rapina in Banca a Roma: Pronta Risposta delle Forze dell’Ordine Salva i Dipendenti

Paura a Torraccia: Rapina in Banca Scavalcata dai Poliziotti di San Basilio

Stamani, un tentativo di rapina con ostaggi ha scosso la tranquilla Torraccia a Roma, presso la Banca di Credito Cooperativo in via Donato Menichella. Due banditi armati hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura della filiale, tenendo i dipendenti in ostaggio e causando panico tra coloro presenti.

Intervento Tempestivo delle Forze dell’Ordine

Il colpo è stato sventato grazie all’intervento rapido e coordinato dei poliziotti di San Basilio, che sono stati allertati poco dopo l’allarme scattato da un coraggioso dipendente intorno alle 8:40. Sei volanti del commissariato San Basilio sono giunte sul posto, bloccando uno dei rapinatori mentre cercava di fuggire e l’altro, disarmato nel frattempo, è stato prontamente catturato all’interno dell’istituto bancario.

Nessun Ferito, Rapinatori Già Noti alle Forze dell’Ordine

Fortunatamente, nessuno dei dipendenti è rimasto ferito durante l’operazione di arresto. Entrambi i rapinatori, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti al commissariato per rispondere delle loro azioni.

Svolgimento dell’Operazione

L’irruzione dei banditi è avvenuta intorno alle 8:30, pochi minuti dopo l’apertura della filiale. La loro azione è stata interrotta grazie all’intervento prontamente coordinato dei poliziotti di San Basilio. Uno dei malviventi è stato bloccato fuori dalla banca mentre cercava di fuggire, mentre l’altro, disarmato nel frattempo, è stato catturato all’interno.

Allarme Scattato da un Coraggioso Dipendente

A far scattare l’allarme è stato un dipendente intorno alle 8:40, dimostrando coraggio e tempestività nell’affrontare la situazione critica.

Ultimo Aggiornamento

Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:15 – L’operazione di arresto è stata conclusa con successo, garantendo la sicurezza dei dipendenti e impedendo il colpo in banca.

Conclusioni: Sicurezza Garantita, Niente Feriti

In conclusione, l’efficace risposta delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione sfuggisse di mano, garantendo la sicurezza dei dipendenti e degli altri presenti. La prontezza di riflessi del dipendente che ha fatto scattare l’allarme ha dimostrato quanto sia importante la collaborazione e la preparazione in situazioni di emergenza.