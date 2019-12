Rapina alla tabaccheria di Olgiate Olona, fermato un sospetto

Nella sua abitazione sono stati trovati elementi che sarebbero riconducibili alla rapina, e altri oggetti che confermano la pericolosità del soggetto.

Grazie ad una efficace sinergia operativa e ad una determinante osmosi info operativa, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese e i militari della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio e della Tenenza di Tradate, coordinati dalle Procure della Repubblica di Varese e di Busto Arsizio, hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’autore della rapina alla tabaccheria di Olgiate Olona dello scorso 18 dicembre.

Nei confronti del rapinatore, un 46enne pluripregiudicato anagraficamente residente nella Provincia di Varese ma di fatto senza fissa dimora, all’esito di spediti ed immediati accertamenti svolti subito dopo l’evento delittuoso del 18 dicembre, venivano raccolti gravi ed univoci indizi di colpevolezza rispetto alla rapina ed ai colpi d’arma da fuoco esplosi durante il “colpo”. La conseguente perquisizione personale e domiciliare effettuata nei confronti del “fermato” ha consentito, peraltro, di trovare vario materiale in relazione al quale sono già in corso specifiche verifiche da parte degli organi specializzati delle forze dell’ordine per accertarne la effettiva e piena riconducibilità alla medesima rapina di Olgiate Olona, ed in particolare:

la pistola tipo “revolver”, calibro 357 magnum, con matricola abrasa;

una scatola contenente numerosi proiettili del medesimo calibro;

la motocicletta, marca Kawasaki, di colore nero, con nastro adesivo apposto in diverse parti per evitarne l’individuazione, utilizzata dal malvivente per darsi alla fuga a seguito del reato;

il casco di colore grigio, anch’esso “camuffato” con del nastro adesivo bianco nella parte posteriore;

il denaro contante in banconote di diverso taglio, indicativamente corrispondente alla cifra asportata;

numerose monete da 2 euro per somma totale 32 euro;

26 biglietti gratta e vinci.

Inoltre, a conferma della pericolosità del soggetto e del suo profilo criminale, è stato rinvenuto nel corso della medesima perquisizione:

un teaser da “50000k volt”;

un coltello a serramanico;

della sostanza stupefacente, in modica quantità, per uso personale.

Il medesimo rapinatore, inoltre, è risultato colpito da un provvedimento di cattura a fini estradizionali emesso dalla Corte d’Appello di Milano su richiesta dell’Autorità della confederazione elvetica in relazione ad un analogo evento delittuoso, una rapina ai danni di un distributore di benzina, commessa in Svizzera nei mesi scorsi. L’autore del reato, una volta fermato, è stato condotto presso la casa circondariale di Varese a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.