Rapallo trionfa ancora il sindaco uscente Bagnasco

La vittoria con percentuali bulgare di Carlo Bagnasco a Rapallo, dove ha sfiorato l’80% delle preferenze, è stata sancita da un abbraccio commosso con il papà Roberto, già sindaco della città rivierasca e oggi parlamentare di Forza Italia.

Si sono incontrati al point elettorale e la commozione ha preso il sopravvento. Ai giornalisti Carlo Bagnasco ha detto di ritenere che il segreto della riconferma “sia stato la semplicità e la normalità con cui ho guidato la città. Credo di avere parlato sempre chiaro. Non ho fatto cose straordinarie, sono sempre stato vicino a tutti. Quando i cittadini mi chiamavano io rispondevo”.

Il sindaco ha ringraziato la giunta: “non ho vinto da solo ma grazie a tutti gli assessori, alla squadra, forse sono stato bravo a tenere tutti uniti”. Un ringraziamento lo ha rivolto alla Lega. “Abbiamo lavorato bene insieme”. La conferma, che fa il paio con quella dell’amico Donadoni a S. Margherita, può rilanciare il progetto del tunnel stradale per collegare le due cittadine. “Secondo me è il momento di parlarne in maniera seria, senza boutade elettorali. Ne vorrei parlare con la Regione e con Società Autostrade, perchè l’opera deve essere finanziata. Se non la facciamo adesso, forti come siamo, abbiamo pochi alibi. O la facciamo adesso o mai più – ha detto ancora Bagnasco -. Il governatore e d’accordo, il sindaco di Santa Margherita anche, così come quello di Portofino. Se vogliamo pensare a una Rapallo diversa e a un ragionamento serio sulla viabilita lo dobbiamo fare”. Bagnasco ha anche annunciato che tra gli impegni della nuova amministrazione c’è la realizzazione di un grande silos per auto.