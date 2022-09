Notizie



RAP informa l’utenza che per un problema tecnico operativo, soltanto per la giornata di oggi, il Centro Comunale di Raccolta ” Minutilla” rimarrà chiuso. I cittadini potranno, in alternativa, usufruire del CCR “Nicoletti” non distante da “Minutilla”.

Restano invariati gli orari e le modalità di accesso degli altri Centri Comunali di Raccolta che potranno essere consultati su www.rapspa.it.