L’Università di Trieste conferma la sua eccellente valutazione internazionale anche nell’edizione 2023 del prestigioso ranking Arwu Shangai, che seleziona e classifica le migliori mille istituzioni accademiche del mondo tra le quasi ventimila in attività.

L’Ateneo giuliano si posiziona anche quest’anno nella fascia 601-700 della classifica globale, mentre contemporaneamente migliora in quella italiana, in cui si colloca ora al 25° posto ex aequo con i Politecnici delle Marche e di Torino e le università di Brescia, Ferrara, Siena e della Campani “Luigi Vanvitelli”.

La performance di UniTS, analizzata dall’organo indipendente Shangai Ranking Consultancy, è, inoltre, la migliore del Friuli Venezia Giulia e la quarta del Triveneto.

Nelle classifiche globali “by subject”, cioè che analizzano le singole aree scientifiche, l’Università di Trieste conferma la presenza di un’eccellenza come Fisica, che si colloca nella fascia 101-150 a livello mondiale. Ottime inoltre le valutazioni di Ingegneria Civile, di Odontoiatria e delle Tecnologie Mediche inserite tra la 201° e la 300° posizione delle rispettive classifiche.

La classifica Arwu Shangai riceve particolare considerazione in ambito accademico per la particolarità di prendere in considerazione solo parametri oggettivi e non reputazionali. Tra gli indicatori analizzati i riconoscimenti di prestigio ricevuti dagli alumni (gli ex studenti) e dai ricercatori (premi Nobel e medaglie Fields), il numero di ricercatori altamente citati, gli articoli pubblicati su Nature e Science, gli articoli indicizzati nei principali cataloghi di citazione scientifica.

«I risultati ottenuti nel ranking Arwu – commenta il rettore Roberto Di Lenarda – sono sicuramente molto validi, specie se commisurati alle nostre dimensioni e al nostro budget. Non solo è confermata la considerazione internazionale dell’Università di Trieste, ma anche il suo ruolo di riferimento in ambito regionale e di assoluto rilievo nel Triveneto».