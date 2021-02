Hanno dato appuntamento alla “rivale” e l’hanno aggredita a calci e schiaffi per un ragazzino conteso. La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno chiamato la polizia.

Nei guai sono finite quattro minorenni mentre per una quinta non si è proceduto perché non ha ancora 14 anni.

Il raid punitivo è avvenuto venerdì pomeriggio tra Brignole e Borgo Incrociati. Le volanti hanno trovato la giovane dentro un bar e le sue rivali vicino al locale.