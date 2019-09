Raggi: “Via le bancarelle dal centro storico entro il 2020”

Il nuovo obbiettivo della sindaca pentastellata è eliminare le bancarelle dal centro storico entro il 2020.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha un nuovo obbiettivo per il 2020: eliminare tutte le bancarelle dal centro storico. Per raggiungere il suo scopo, prima di tutto è stato necessario individuare delle aree che dovranno essere risistemate.

Tra queste ci sono l’area archeologica centrale, Circo Massimo, Tridente; per proseguire con Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon; e ancora con San Pietro – Borgo – Conciliazione – Sant’Angelo – Risorgimento; anche la zona di Termini – Repubblica – Castro Pretorio – Esquilino – San Giovanni sarà interessata dal riordino. Infine non mancheranno le zone di Gianicolo – Villa Borghese – Pincio; e ancora Testaccio – Trastevere; per finire con Caracalla – Cave Ardeatine – Ostiense – Appia Antica.

A questo punto la palla passa al MIBAC e alla Regione Lazio che dovranno approvare il progetto.

Il sindaco ha dichiarato che: “Procediamo a passo spedito verso l’attuazione del piano di riordino della città per garantire decoro al centro storico della Capitale e nelle aree di pregio, siamo certi che riusciremo a ricollocare le attività commerciali non compatibili, in collaborazione con tutte le categorie coinvolte. Vogliamo che lo splendido patrimonio della città venga valorizzato”.

Carlo Caforetti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, ha spiegato che: “La cabina di regia come supporto ai municipi che non hanno ancora individuato le aree per i posteggi alternativi e per accelerare i processi di ri-localizzazione perché il decoro è un tema prioritario e non possiamo perdere tempo”.