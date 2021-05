Una ragazza di 22 anni serba sarebbe stata attirata in Italia sotto la falsa promessa di matrimonio e poi sarebbe stata sottoposta a vessazioni e angherie. Per questo quattro persone, un intero nucleo familiare, sono finite in cella, gravemente indiziate di sequestro di persona e riduzione in servitù.

Nei loro confronti la squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura bolognese.