Ragazza investite: oggi i funerali in via Flaminia Vecchia

Si sono tenuti oggi nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia i funerali di Gaia e Camilla, le due ragazze investite a Corso Francia.

Oggi l’ultimo saluto a Gaia e Camilla, le due sedicenni investite a Corso Francia da Pietro Genovese. I funerali si sono celebrati nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in via Flaminia Vecchia.

Don Gianni Matteo Botto ha esordito dicendo: “Siamo abituati a vivere tra tecnologie e innovazione eppure brancoliamo nel buio ed è quello su cui dobbiamo riflettere: su questa ora buia. Da giorni ci chiediamo il perché. Ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto. Brancoliamo nel buio. Ecco, quello di oggi é il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla, in questa ora così buia.

Il senso della vita, lo aveva chiesto giorni fa Camilla alla sua famiglia. Ecco, magari quando sei sbronzo o sei fatto ti metti a guidare? Questa è la vita? In fondo ci sentiamo onnipotenti e poi non riusciamo a seguire le regole base della convivenza. Ci riscopriamo tutti un po’ palloni gonfiati. Il senso della vita non è bere e fumarsela”.

Giorgia, la sorella di Camilla, è intervenuta con delle parole molto toccanti: “Eri la piccola di casa. Tu che trovavi imbarazzo ogni volta che si parlava di te, non ti piaceva sentirti gli occhi addosso. Ti sentivi imperfetta. E invece si è persa una delle fondamenta della nostra famiglia. Oggi le nostre notti sono la cosa peggiore della giornata. Tempo fa avevi chiesto a tavola, quale fosse il senso della vita e non ti ho saputo rispondere. Oggi una risposta ce l’ho: il senso della mia vita sei tu.”