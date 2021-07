TRIBUNALE DI GENOVA

III AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

R.G.E. N. 99/2017 + 115/2018

(2° ESPERIMENTO)

Il professionista Dott. Massimo Nucci con studio in Piazza Manin n. 2/2, delelgato alle operazioni di vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 29/10/2021 ORE 13.00 presso la BI.BI. Service in Genova, Via XX Settembre, 41 (terzo piano), si procederà alla vendita telematica sincrona mista,dei beni di seguito riportati.

LOTTO UNICO: Appartamento sito nel Comune di Genova Sestri Ponente, in Via Antonio Canobbio civico n. 1, interno n. 13, ubicato al quarto piano, composto da ingresso, corridoio, soggiorno, due camere, bagno e cucina. La superficie lorda dell’unità immobiliare è di circa 94 mq. Il bene oggetto di pignoramento è contraddistinto al N.C.E.U. alla sezione SEP, foglio 57 particella 2065, subalterno 15, zona censuaria 2, categoria A/3, Classe 5, Consistenza 6 vani, Rendita € 712,71. Indice Prestazione energetica Globale è 259,85 kWh/mq anno, classe G. L’immobile risulta essere libero.

PREZZO BASE DEL LOTTO UNICO: € 51.375,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato Dott. Massimo Nucci con studio in Piazza Manin n. 2/2, entro le ore 12,00 del giorno 28/10/2021 precedente fissato per la vendita, previo appuntamento telefonico allo 010/870687. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – R.E. 99/17+115/18“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it ovvero procedere tramite www.astetelematiche.it. L’offerente per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione della cauzione a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione deve essere effettuato sul conto corrente intestato alla Procedura con la seguente causale: “Cauzione Proc. Esec. Trib. GE – R.E. 99/17+115/18 – nome di chi versa”. I pagamenti in conto corrente previsti nel presente avviso di vendita dovranno essere effettuati sul conto intestato alla Procedura: “Tribunale di Genova – R.E. 99/17+115/18” presso Banca Passadore & c. S.p.A.. avente il seguente IBAN: IT24 K 03332 01400 000000 961697 indicando nella causale del bonifico il titolo per il quale viene effettuato ossia cauzione ovvero saldo prezzo e fondo spese decreto di trasferimento.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, “www.astegiudiziarie.it” “www.cambiocasa.it”, “www.genovaoggi.notizie.it”, “www.tribunaliitaliani.it” “www.immobiliare.it”, “www.entietribunali.it”, www.genova.repubblica.it

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode: SO.VE.MO S.R.L. Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova, tel. 010/5299253, fax. 010/5299252, e-mail immobiliare@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.