R.G.E. N. 986/2015 – lotto 2

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 986/2015

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Paolo Botta con studio in Genova Piazza G. Verdi 6, tel. n. 010 5700122, fax n. 010 8935191, PEC: paolo.botta@legalmail.it, e-mail: paolo.botta@genoachambers.it, avvisa che il giorno 31/10/2019 alle ore 15.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 2:

Box doppio sito in Busalla (GE), Via Vittorio Veneto civ. 141, piano interrato, piena proprietà.

Il box, della superficie lorda totale di mq. 47,00, è composto dal box “C” (sub. 27) e dal box “D” (sub. 28), risulta un unico immobile e confina a nord con box n. 10; ad ovest e sud con terrapieno; ad est con spazio di manovra ed accesso; sopra con appartamento civ. 141; sotto con terreno.

Il box “C” è identificato al N.C.E.U. Comune di Busalla (GE), Foglio 18, mapp. 619, sub. 27, cat. C/6, cl. 3, consistenza 25 mq., R.C. Euro 232,41, Via Vittorio Veneto civ. 141 int. C, piano S1.

Il box “D” è identificato al N.C.E.U. Comune di Busalla (GE), Foglio 18, mapp. 619, sub. 28, cat. C/6, cl. 3, consistenza 17 mq., R.C. Euro 158,04, Via Vittorio Veneto civ. 141 int. D, piano S1.

PREZZO BASE: EURO 54.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 40.500,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 30/10/2019.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 986/2015”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.genova.it, www.genova.ogginotizie.it, www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.