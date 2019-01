ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. N. 93/2015

VI AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il sottoscritto Avv. Giulia Gavioli, delegato alla vendita nella procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 05/03/2019 ore 13.30 presso il Tribunale di Genova III piano, aula 44, saranno posti in vendita telematica sincrona mista dei seguenti lotti:

Lotto Unico :

Comune di Isola del Cantone (Ge), Frazione Montecanne n. 3, immobile terra-cielo ad uso abitativo individuato con il numero civico 3 costituito da: piano terra con un locale soggiorno-pranzo, cucina, un bagno, un locale disimpegno antibagno, un locale adibito a caldaia e un locale con accesso esterno di tipo sottoscala, area esterna di pertinenza con presenza di piccola costruzione per forno a legna. Primo piano composto da: due camere, un locale soggiorno, un bagno, disimpegno e poggiolo.

Censito al N.C.E.U. del Comune di Genova con i seguenti identificativi: foglio 14, particella 711, sub. 01, graff Map 924, cl 1, categoria A3, vani catastali 6,5

Terreno agricolo posto in prossimità dell’immobile di superficie pari a 61,00 mq

Censito al N.C.T. del Comune di Genova con i seguenti identificativi : foglio 14, Particella 168, superficie 61 mq, Classe Pascolo, R.D. 0,05 euro e R.A. 0,03 Euro;

Stato di occupazione

L’immobile è di proprietà ½ ciascuno dei debitori esecutati ed è occupato dagli stessi.

PREZZO BASE D’ASTA : € 27.000,00 –

RILANCIO MINIMO FISSATO IN € 1.000,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Esecuzione Immobiliare R.G.E. n. 93/2015”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico al numero 010/5705020, presso lo studio del delegato Avv. Giulia Gavioli, sito in Genova Viale Sauli 5/22, entro le ore 13:00 del giorno 04/03/2019). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it ; www.cambiocasa.it ; www.genovaogginotizie.it,www.tribunaliitaliani.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it ; www.entietribunali ; www.genova.repubblica.it) e su quotidiano Il Secolo XIX

Per maggiori informazioni sulla procedura, rivolgersi presso lo studio del professionista delegato alla vendita, Avv. Giulia Gavioli con studio in Genova Viale Sauli 5/22 tel n. 010/5705020.

Custode: Sovemo srl con sede a Genova C.so Europa 139 tel 010.5299253

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.