R.G.E. n. 651/2015

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 651/2015 R.G.E.

V AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il giorno 15/04/2020 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, piano III aula 46, saranno posti in vendita senza incanto il seguente immobile:

LOTTO UNICO:

piena proprietà dell’appartamento sito in Genova, via Teglia n. 33 int. 8, piano quarto, composto da sala d’ingresso, due camere, una cucina, un disimpegno, un bagno e un ripostiglio, superficie commerciale lorda di circa mq.60.

PREZZO BASE: EURO 8.100,00

Il bene è meglio descritti nella relazione di stima reperibile sul sito internet www.astegiudiziarie.it, alla quale si fa espresso rinvio.

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 14/04/2020 previo appuntamento telefonando al numero 010/581616. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – ES. IMM. 651/2015”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO srl, telefono: 010/5299253, indirizzo mail: visitegenova@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.