TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 466/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato dott. Cristiano Trione avvisa che il giorno 28/09/2020 a partire dalle ore 15.00 e per i successivi cinque giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica) sulla piattaforma telematica al seguente indirizzo internet: https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it, si terrà la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Appartamento ubicato a Bari alla Via Ravanas 189, piano 1 in catasto urbano del Comune di Bari al foglio 25, particella 1026, sub 10, categoria catastale A/4, classe 5, consistenza vani 3,5, superficie catastale 72 mq, rendita euro 334,41.

Prezzo base euro : 71.799,00

Offerta minima ammissibile : euro 54.000,00

Rilancio minimo: euro 1.000,00.

L’offerta comprensiva dei documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del giorno 21.09.2020 , inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerente, prima di effettuare l’offerta d’acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.

Il bonifico con causale “Proc. Esec. n. 466/2018 RGE, lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Maggiori dettagli sono indicati nell’avviso di vendita.

Si precisa che maggiori informazioni potranno essere fornite dal Delegato alla vendita Dott. Cristiano Trione (tel. 080/5214976, email studiotrione@gmail.com)