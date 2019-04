TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 407/2011

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott.ssa Cinzia Cirillo con studio in Genova Via San Giovanni D’Acri n. 1/1, avvisa che il giorno 22 MAGGIO 2019 alle ore 14,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

quota pari al 100% dell’immobile ad uso civile abitazione, sito in Genova, Via Privata Rosetta Parodi civ. 3 int. 16, posto al piano sesto, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e ripostiglio, della superficie lorda di mq. 70. L’unità immobiliare suddetta è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova con il seguente identificativo: Sez. Sam, Fg. 43, Map. 120, Sub. 36, Cat. A/4, Cl. IV, Vani 5, R.C. € 361,52 .

PREZZO BASE: EURO 16.945,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 12.709,00

Le offerte di acto:quisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 21.05.2019 .

All’offerta dovrà essere allega

– un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “ES. IMM. RGE 407/11″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica;

– un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “ES. IMM. RGE 407/11″, di importo non inferiore al 15% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di fondo spese; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it..

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode Giudiziario: Dott. Cinzia Cirillo tel. 0109643060-0106508575 – mail cinziacirillo@commercialisticirillo.it .