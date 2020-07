R.G.E. N. 313/2019 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 313/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C621C con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it) avvisa che il giorno 28/09/2020 ORE 10.00 presso il Tribunale di Genova, ( vedi disposizione organizzativa 2/7/2020 presente nell’avviso) , avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNO:

in Comune di Genova piena proprietà quota 1000/1000 di:

NEGOZIO UBICATO A GENOVA (GE) – VIA SAN QUIRICO 155 R. BIS

L’immobile, adibito a negozio, fa parte del fabbricato segnato in toponomastica al civ. 77 di via San Quirico, al piano terreno con doppio ingresso, uno su strada ed un altro nell’atrio condominiale, individuato con il civ. 155 r. bis, è costituito da due locali uso negozio. L’immobile ha una superficie commerciale di 36,00 mq.

DATI CATASTALI: Identificato al N.C.E.U del predetto Comune: Sezione SQ, Fg. 7, Part. 317, Sub. 5, Zc. 4, Categoria C1, Cl.7, Cons. 23 mq. , Superficie catastale 30 mq., Rendita € 495,33 Piano T

PREZZO BASE D’ASTA LOTTO DUE: EURO 24.000,00 (VENTIQUATTROMILA/=)

OFFERTA MINIMA: EURO 18.000,00 (DICIOTTOMILA/=)

RILANCIO MINIMO: EURO 1.000,00 (MILLE/=)

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 23.10.2020 previo appuntamento (tel 0185324504 – 0185324330 – e-mail: avvlauradrakulic@gmail.com – pec: avvlauradrakulic@puntopec.it).

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.