TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 185/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. FEDERICO CASAGRANDE con studio in Genova, Via Corsica 2/17, avvisa che il giorno 12 novembre 2019 alle ore 9.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Genova (GE), Via Sant’Alberto 11 interno 1A, composto da ingresso-corridoio, una cucina, soggiorno, quattro camere, un servizio igenico, un ripostiglio ed un piccolo giardino.

DATI CATASTALI

Immobile censito al Catasto Fabbricati Comune di Genova (GE), Sezione Urbana SEP, Foglio 51, particella 2240, subalterno 33, zona cens. 2, categoria catastale A/3, classe 4, Consistenza 5,5 vani, Rendita Catastale € 553,90.

PREZZO BASE: EURO 82.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 61.500,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 11/11/2019, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovranno essere allegati:

– Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare n. 185/2018”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, a pena di inefficacia dell’offerta stessa, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

– Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare n. 185/2018” a titolo di anticipazione sulle spese, salvo conguaglio, dell’importo pari al 15% del prezzo offerto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Gli interessati potranno prendere preliminare visione del seguente avviso e della relazione di stima sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.reppubblica.it e sul “Portale delle vendite pubbliche” del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), nonché presso lo studio del Professionista delegato alla vendita

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario (SO.VE.MO S.R.L., C.so Europa n. 139 – 16121 – tel. 010 5299253 – fax 010 9998695 – mail immobiliare@sovemo.com; pec: sovemoge@legalmail.it).