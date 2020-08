R.G.E. N . 112/18 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N . 112/18

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. de Leonardis Franco con studio in Genova Via Vincenzo Ricci 3/7, avvisa che il giorno 06/11/2020 alle ore 14.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO DUE:

Intera proprietà di locale commerciale (bar), sito al piano terra (piano strada), identificato con i civici 38, 40, 42 di VIA GUGLIELMO BARBIERI, nel centro storico del comune di Montebruno (Ge). Il locale è formato da un vano principale e una veranda costruita in adiacenza, con una piccola porzione di cortile esterno per complessivi 84,58 mq. Accesso diretto dalla viabilità principale.

L’immobile in oggetto di esecuzione risulta identificato presso il Catasto Fabbricati come segue:

Fg. 13, Part. 439, Sub. 2, Categoria C2,Cl.u, Cons. 69, Superficie catastale 77, Rendita € 89,09, Piano 0.

PREZZO BASE LOTTO DUE: EURO 15.300,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti

per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 05/11/2020, previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato alla “Procedura Esecutiva RGE 112/2018”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Resta possibile, comunque,contattare il Custode giudiziario sia per maggiori informazioni, che per concordare le visite all’immobile in vendita.