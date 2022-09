R.G.E. 933/2010

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Esecuzione n.933/10 + altre Reg. Es. Imm.

VIII AVVISO di VENDITA IMMOBILIARE SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

La sottoscritta CIRILLO Cinzia, dottore commercialista, con studio in Genova, Via S. G. d’Acri n. 1/1 sc. A, telefono 0106508575, fax 0106593379, professionista delegato nella procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 09/11/22 alle ore 15,00 nello Studio del Professionista Delegato in Genova, Via San Giovanni D’Acri n. 3 int. 4. sarà posto in vendita il seguente immobile

LOTTO UNICO: quota pari al 100% dell’immobile commerciale ad uso bottega, sito in Genova, Via Pre civ. 140R, piano terra, composto da un locale frontistante la pubblica via, oltre due locali retrostanti, finestrati e da locale di servizio igienico con antibagno, della superficie lorda di circa 93,00 mq. L’unità immobiliare suddetta è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova con il seguente identificativo: Sez. GEA, Fg. 79, Part. 196, Sub. 14, Cat. C/1, Cl. 9, mq. 50, R.C. euro 751,45. Confini: l’unità immobiliare confina a partire da nord in senso orario: muri perimetrali su Via di Pre, locale civ. 138R di Via di Pre, muri perimetrali su Piazza dello Scalo, muri perimetrali su Vico del Gallo e accesso al civ. 60 di Via di Pre. Regolarità catastale: sussistono difformità.

PREZZO BASE: euro 31.640,63

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott.ssa Cinzia Cirillo, con studio in Genova, Via San Giovanni D’Acri n. 1/1, entro le ore 12:00 del giorno 08/11/22. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare RE 933/10” di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale e assegno per un importo pari al 15 % del prezzo offerto a titolo di anticipazione sulle spese.

Il presente avviso è reso pubblico nei seguenti siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/ , www.astetelematiche.it, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.oggninotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it,

Per maggiori informazioni rivolgersi preso lo studio del professionista delegato dr. Cinzia Cirillo, sito in Genova, Via San Giovanni D’’Acri 1/1, il lunedì’ – previo appuntamento da fissare al numero telefonico 0106508575 – 0106508569 e presso la So.Ve.Mo Genova, Corso Europa n. 139 – tel. 0105299253.

SI PRECISA CHE IL TRIBUNALE DI GENOVA NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.