TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E 897/2014

III AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Macchi, avvisa che il giorno 04/12/2019 alle ore 14:00, presso il Tribunale di Genova, III piano Aula 46, procederà alla vendita senza incanto, sincrona mista, della piena proprietà del seguente immobile sito in Genova

LOTTO UNICO

Appartamento in Via Emilio Salgari civico 481 interno 18 terzo piano e composto da: corridoio/disimpegno, soggiorno con ripostiglio, cucina, due camere, due locali bagno con antistante corridoio e due logge.

Sup. catastale appartamento mq 116 escluse aree scoperte mq 109.

Proprietà al 100% – Libero.

PREZZO BASE: EURO 120.375,00 OFFERTA MINIMA DEL RIALZO EURO 2.000,00.

Le offerte dovranno essere presentate, per chi usufruisce della modalità di presentazione cartacea in busta chiusa ed in bollo presso lo studio del Delegato in Genova, Via XX Settembre 42 (tel. 010/537351) entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita previo appuntamento telefonico e dovranno contenere a pena di inefficacia un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Imm.re n. 897/2014” pari al 10% del prezzo offerto mentre per chi usufruisce della modalità di presentazione telematica le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita esclusivamente in via telematica, previa registrazione all’interno del portale http://venditepubbliche.giustizia.it secondo le modalità meglio precisate nell’avviso di vendita. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il Delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

Regolarità catastale, edilizia e stato dell’immobile: leggere perizia disponibile sul sito www.astegiudiziarie.it.

Il Tribunale non si avvale dei mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.