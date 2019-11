R.G.E. 842/15 (+401/17) – lotto nove

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 842/15 (+401/17)

II AVVISO DI VENDITA

Il giorno 14/01/20 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, III piano, aula 46 postazione A, avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista

– ore 12.00 Lotto 9

dei seguenti beni:

LOTTO 9:

In Ruta di Camogli (GE) in Via Gaixella 3: magazzino e terreni

Camogli, Terreno particella 1165 fg. 12, proprietà per 1/2.

Camogli, Terreno particella 1241 adiacente fabbricato Via Gaixella.

Camogli, magazzino/deposito piano terreno Via Gaixella Civ. 3 mapp. 1242 incluso nel mappale 1241. (parzialmente demolito).

Camogli, magazzino piano terreno Via Gaixella Civ. 3 attualmente comunicante tramite disimpegno con box Civ. 182 di Via Romana.

PREZZO BASE: € 23.250,00

Offerta minima: € 17.437,50

In presenza di più offerte, ai sensi dell’art. 573 c.p.c., verrà effettuata una gara tra gli offerenti sulla base di quella più alta con rilancio minimo fissato in euro 1.000,00 (mille).

La vendita sarà telematica sincrona a partecipazione mista, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32. In particolare, procederà all’apertura sia delle buste cartacee sia delle buste telematiche relative alle offerte per l’acquisto senza incanto del seguente bene immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti.

Le buste presentate con la modalità cartacea saranno aperte alla presenza del professionista delegato e degli offerenti e saranno inserite nella piattaforma www.astetelematiche.it a cura del professionista delegato. Le buste presentate con la modalità telematica saranno aperte dal delegato tramite la piattaforma del gestore della vendita telematica www.astetelematiche.it. In seguito alle necessarie verifiche sulla regolarità formale della partecipazione e sul versamento della cauzione, il delegato provvede all’ammissione o meno dei partecipanti alla vendita. Coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telematica partecipano alle operazioni di vendita con la medesima modalità, coloro che hanno formulato l’offerta cartacea partecipano comparendo innanzi al delegato alla vendita presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, III piano, aula 46. In caso di gara, gli eventuali rilanci saranno formulati nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, sia comparendo innanzi al delegato alla vendita.

E’ onere di chi presenta l’offerta aver preso visione della perizia di stima consultabile sul presente sito.

Le modalità della vendita sono espressamente indicate nell’avviso di vendita consultabile sul presente sito.

Custode giudiziario So.ve.mo. tel 0105299253

Il delegato Dott.ssa Raffaella Lombardo