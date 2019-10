R.G.E. 835/2016 – lotto 2

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. N. 835/2016

III AVVISO DI VENDITA

Il Giudice dell’Esecuzione ha delegato le operazioni di vendita al professionista Dott. Andrea Castello, con studio in Genova, Via Assarotti n. 3/3, avvisa che il giorno 13/12/2019 ORE 17.00 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, piano III, aula 44, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto degli immobili pignorati:

LOTTO 2: Nel Comune di Genova (GE), facente parte della casa di civile abitazione distinta con il numero 48 di Corso Ugo Bassi, 100% della piena proprietà dell’unità immobiliare ad uso negozio sito in Corso Ugo Bassi n. 34/R, posta al piano terra, composta da locale ingresso, locale retro e bagno, della superficie commerciale lorda di circa mq. 59.

Dati catastali: l’unità immobiliare risulta censita al Catasto dei Fabbricati di Genova con la sezione GEC, foglio 6, particella 147, subalterno 4, Corso Ugo Bassi n. 34/R, piano: T, zona censuaria 1, categoria C/1, classe 6, consistenza: 37 mq., rendita catastale Euro 949,71.

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 24.900,00

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 1.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, entro le ore 12:00 del giorno 12/12/2019. All’offerta dovranno essere allegati copia del documento di riconoscimento valido e non scaduto del firmatario dell’offerta ed un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Proc. Esec. Imm. Trib. GE 835/2016“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, escluso ogni pagamento in forma telematica.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it., nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche tramite la maschera di ricerca del sito: https//pvp.giustizia.it.. Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SOVEMO S.r.l. – Corso Europa n. 137 – Genova, tel. 010/5299252, indirizzo di posta elettronica: immobiliare@sovemo.com o visitegenova@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.