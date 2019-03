R.G.E. 828/16

TRIBUNALE DI GENOVA

CANCELLERIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. N. 828/16

III AVVISO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA

SINCRONA MISTA

Il sottoscritto Dott. Eugenio Piccardi, professionista delegato nella procedura indicata, avvisa che il giorno 05/06/2019 ORE 10.00 nella Sala di Udienza – 46 – piano 3° – postazione A del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia – P. Portoria 1) avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, dell’immobile identificato come segue:

LOTTO UNICO: Appartamento sito in Genova, Via del Lagaccio 34 interno 4 sc b secondo piano, iscritto al N.C.E.U. di Genova, sezione GEC foglio 11, particella 1113; sub 23, categoria A/3, classe 3, vani 4,5 rendita catastale euro 639,12. L’unità immobiliare è composta da ingresso, soggiorno, due camere ed un bagno. STATO DI OCCUPAZIONE Attualmente l’immobile è occupato dai debitori esecutati e dalla loro famiglia. CONFINI L’immobile confina a nord con appartamento interno 8 della scala C e cavedio, a est con distacco, a sud con appartamento interno 5 della scala B e vano scale, a ovest con distacco.

PREZZO BASE € 39.375,00

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI VIENE FISSATO IN EURO 1.000,00 (MILLE/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in busta chiusa ed in regola con la marca da bollo, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Eugenio Piccardi, sito in Piazza Leonardo da Vinci 5/2, entro le ore 12:00 del giorno 04/06/2019 previo appuntamento allo 010/312171. All’offerta dovrà essere allegato copia del bonifico eseguito anticipatamente, a titolo di cauzione un somma pari almeno al 10% del prezzo offerto, ed una somma pari al meno al 15% del prezzo offerto a titolo di fondo spese presunte tramite bonifico bancario sul conto corrente IT50T0101501400000070656638, con le seguenti causali:

– Proc. Esecutiva n. 828/2016 Lotto Unico versamento cauzione

– Proc. Esecutiva n. 828/2016 Lotto Unico versamento fondo spese

Entrambi i bonifici dovranno essere accreditati entro il giorno feriale precedente a quello fissato per l’esame delle offerte.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 04/06/2019, attraverso il portale del gestore della vendita www.fallcoaste.it secondo le modalità indicate nelle condizioni generali del sito stesso e nel presente avviso di vendita. Per assistenza in merito alla presentazione delle offerte in modalità telematica si potrà contattare il numero 0444/346211 o scrivere all’indirizzo help@fallco.it. All’offerta dovrà essere allegato copia del bonifico eseguito anticipatamente, a titolo di cauzione un somma pari almeno al 10% del prezzo offerto, ed una somma pari al meno al 15% del prezzo offerto a titolo di fondo spese presunte tramite bonifico bancario sul conto corrente IT50T0101501400000070656638, con le seguenti causali:

– Proc. Esecutiva n. 828/2016 Lotto Unico versamento cauzione

– Proc. Esecutiva n. 828/2016 Lotto Unico versamento fondo spese

Entrambi i bonifici dovranno essere accreditati entro il giorno feriale precedente a quello fissato per l’esame delle offerte.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it, Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it, Cambio Casa, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per visitare l’immobile è necessario contattare il custode giudiziario SO.VE.MO. Srl al numero di telefono 010/5299253.

SI SEGNALA CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.

Genova, lì 24/09/2018 Il professionista delegato Dott. Eugenio Piccardi