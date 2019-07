R.G.E. 825/2017

II AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

R.G.E. N. 825/2017

Il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Ada Lucca ha delegato le operazioni di vendita al professionista Avv. Sergio Chiarolini con studio in Genova, Piazza Marsala, 1/1, telefono 010 8392023 avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto e fissa la vendita per il giorno 24/10/2019 ORE 14.30 presso il Palazzo di Giusti-zia di Genova – piano III, aula 46.

LOTTO UNICO

in Comune di Campomorone (GE), piena proprietà appartamento posto al piano secondo dell’edificio sito in Via Martiri della Libertà civico 24, interno 4 composto di vani catastali sei con annessi sottotetto e poggiolo trasformato in veranda. L’immobile, della superficie utile netta di mq. 85, è composto da ingresso, tre stanze ed un poggiolo sul quale è stata realizzata una veranda che da accesso al WC e all’immobile è annesso un soprastante ripostiglio posto nel sottotetto. Dati catastali: L’immobile è identificato al N.C.E.U del Comune di Campomorone come segue: Foglio 20; Particella 13; subalterno 5; Categoria A/4; Classe 23; consistenza 6 vani; superficie Catastale: Totale 93 mq., Totale escluse aree scoperte 93 mq.; Rendita € 260,29.

PREZZO BASE DI € 42.525,00

VENDITA MODALITÀ CARTACEA

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 23/10/2019 previo appuntamento al n. 010 8392023. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE n. 825/2017″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

VENDITA MODALITÀ TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it .Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coor-dinate sono: IBAN: IT02A0326801402052575100960 con la seguente causale: “PROC. ES. IMM. RGE 825/2017” con indicato un “nome di fantasia”.

Per ricevere assistenza l’utente potrà inviare una e-mail al gestore della pubblicità all’indirizzo assistenza@astetelematiche.it oppure contattare il call-center al numero verde 848582031 telefono 0586/20141. I recapiti indicati sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Le visite dell’immobile possono essere prenotate direttamente dal portale delle vendite pubbliche ai seguenti indirizzi: https//pvp.giustizia.it; https//venditepubbliche.giustizia.it; http//portelevenditepubbliche.giustizia.it; Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it.

Resta possibile, comunque, sia per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO SRL telefono 010/5299253

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.