R.G.E 800/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzioni Immobiliari

Reg. Es. Imm. N. 800/2016

Avviso di vendita telematica sincrona a partecipazione mista,

ai sensi degli artt. 490, 570 e 591 bis c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Alfio Bella, CF BLLLFA59M01H501V, professionista delegato alla vendita dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova Dott. Bonino ex art. 591 bis c.p.c. in data 20/02/2018 nel procedimento esecutivo Reg. Es. Imm. N. 800/2016 a norma dell’art. 490 c.p.c.

AVVISA

che il giorno 18/01/2021 alle ore 15.30, presso il Tribunale di Genova, aula n. 46, Postazione A, piano 3,svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32. In particolare, procederà all’apertura delle buste cartacee e telematiche relative alle offerte per l’acquisto senza incanto del seguente bene immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti.

LOTTO N° 1

Diritto di piena proprietà sull’immobile così identificato: appartamento, sito in Genova, Via Maragliano civ. 6 int. 1, scala destra, piano terra, circoscrizione comunale Municipio Centro Est quartiere di Portoria nel 1 centro di Genova,composto catastalmente da undici vani, attualmente distribuito in due unità immobiliari distinte. E’ inoltre indicata a catasto una cantina di 7,2 mq e altezza di mt 2,90, L’appartamento appare complessivamente in buono stato ma necessita di interventi manutentivi relativamente ai serramenti interni e calla colonna di scarico.Censito al NCEU del Comune di Genova, Sez. GEA, Foglio 107, mappale 24, sub 15, Categoria A/2, Zona Censuaria 1 A, Classe 4, consistenza 11 vani, superficie catastale mq 195, Rend. Catast. € 2.386,03. Confini: ovest con Via Maragliano; sud con Via Malta; nord est con il cortile condominiale; a sud est con ildistacco; est con scale del civico 9; nord con scale e ascensore; sopra con il ci. 2; sotto con alcune attivitàcommerciali poste nel distacco.Indice Prestazione Energetica Globale 180,41 kWh/mq anno classe energetica F.

L’immobile risulta libero.

Prezzo base di vendita: € 370.000,00.

Offerta minima: € 277.500,00, pari al 75% del prezzo base.

In caso di gara tra gli offerenti rilancio minimo € 1.000,00.

L’offerta d’acquisto è irrevocabile fino alla data dell’udienza fissata per l’esame

delle offerte e comunque per almeno 60 giorni dalla sua presentazione. Quest’ultima deve essere presentata,

con la specifica modalità in seguito indicata, entro le ore 12:30 del giorno 15/01/2021 (antecedente a quello

dell’udienza di vendita). Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode ovvero presso lo studio del professionista delegato, Avv. Alfio Bella, in Genova, Via Malta 4a/14 (Tel/Fax.: 010590661; E-mail:alfio.bella@studioavvocatobella.it).

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.