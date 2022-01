R.G.E 80/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA FALLIMENTARE N. 80/2018



AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta CIRILLO Cinzia, dottore commercialista, con studio in Genova, Via S. G. d’Acri n. 1/1 sc. A curatore del fallimento in epigrafe avvisa che il giorno 2 marzo 2022 alle ore 15,00 presso il Tribunale di Genova, in Piazza Portoria 1, terzo piano,

aula 46, avverrà la deliberazione sulle offerte per la vendita dei seguenti immobili:

LOTTO UNICO: quota pari al 100 % dell’Immobile ad uso civile abitazione sito in Genova, Via Pittaluga civ. 9

int. 10, posto a piano 4 composto da 6,5 vani della superficie convenzionale complessiva pari a 96 mq.

Dati catastali: l’unità immobiliare suddetta è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova con i seguenti

identificativi Sez. SAM, Fg. 40, Part. 210, Sub. 39, Cat. A/3, Cl. 4, Consistenza 6,5, rendita catastale euro

721,75. Confini: l’unità immobiliare confina a sud con muri perimetrali su vuoto; a ovest con appartamento int. 11;

a nord/ovest con vano scale; a nord con muri perimetrali su giardini; a est con muri su vuoto

Il prezzo di vendita è pari ad euro 71.424,00.

Le offerte telematiche di acquisto, contenenti tutti i dati già indicati per la presentazione delle offerte cartacee, devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno 1 marzo 2022 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.

Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di

una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite un bonifico

bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT84B0617501430000002333080 con la seguente causale

Fallimento RF 80/18 cauzione.