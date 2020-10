R.G.E. 785/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G.E. N. 785/2015

G.E. DOTT. BALBA

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato avv. Riccardo Spagliardi con studio in Genova, Via Roma 2/42, avvisa che il giorno 22/12/20

ORE 14.00 presso il Tribunale di Genova, piano 3° aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto con modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO:

– appartamento sito in Comune di Né (Genova), Via Garibaldi civ. 12 int. 2 composto da ingresso, quattro camere, cucina, locale bagno e ripostiglio, superficie lorda di circa 128 mq, oltre a circa 20 mq di balconi.

– fabbricato industriale sito in Comune di Né (Genova), Via Garibaldi 12 14 con accesso dai civici 10 e 14 piano T, superficie coperta lorda circa 993 mq.

– fabbricato industriale sito in Comune di Né (Genova), Via Garibaldi civ. 8, accessibile esternamente da una scaletta in muratura, piano primo, superficie coperta lorda circa 499 mq;

– fabbricato industriale sito in Comune di Né (Genova), Via Garibaldi piano T-1, locale tecnico, superficie coperta lorda circa 40 mq e lorda commerciale 57,80 mq.

– area urbana sita in Comune di Né (Genova), Via Garibaldi piano terra, categoria Area Urbana, consistenza 798 mq.

PREZZO BASE: € 233.437,50

Cauzione: 10% del prezzo offerto; spese presunte 15% del prezzo offerto, entrambe con assegni circolari N.T. intestati a “Esecuzione immobiliare R.G.E. N. 785/2015” allegati all’offerta.

Offerta minima in aumento: € 1.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA:

Le offerte, in busta chiusa ed in bollo da euro 16,00, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato entro le ore 12 del 21/12/2020

Le offerte telematiche di acquisto dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 17/7/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it.

Per accessi e sopralluoghi all’interno del bene, contattare il custode, So.ve.mo. S.r.l. al n. tel. 010/5299253.