R.G.E. 627/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

III AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 627/2017

La professionista Avv. Barbara Terragna con studio in Genova, Via Roma 11/4, avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita del bene immobile sopra descritto e fissa la vendita per il giorno 17/03/2021 ORE 15.00 presso la Sala Aste in genova via xx Settembre 41, 3°piano , si terrà la vendita telematica sincrona mista del compendio pignorato come appresso descritto:

Descrizione dell’immobile LOTTO UNICO sito nel Comune di VARESE LIGURE (SP), Loc. Vignali, Fr. Caranza, piena proprietà. Appartamento di 102,90 mq. circa al piano terreno di un fabbricato bifamiliare, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno, due camere, sottotetto non abitabile e due corti pertinenziali. Identificato al N.C.E.U. del predetto Comune alla sez. U., foglio 65, particella 248, con annesse particelle 260 e 268, sub 2, cat. A/3, classe 3 vani 5,5. Stato di possesso del bene: occupato in attesa di liberazione (già emesso ordine di liberazione). Certificazione Energetica: classe F.

PREZZO BASE DI EURO 43.500,00 – MISURA MINIMA DEL RIALZO È PARI AD EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Barbara Terragna con studio in Genova, Via Roma 11/4 entro le ore 12,00 del giorno 19/12/2019 previo appuntamento telefonando al numero 010/581616. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – ES. IMM. 627/17”, di importo non

inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale

http://venditepubbliche.giustizia.it Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http://

venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta

costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN: IT52G0101501400000070683408 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 627/17 con indicato un “nome di fantasia” . Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it , www.genova.ogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it, e sul sito del Tribunale di Genova

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO srl, telefono: 010/5299253, indirizzo mail: visitegenova@sovemo.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.