R.G.E. 572/2015 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

SETTIMO AVVISO DI VENDITA

ESEC IMM. N. 572/2015 R.G.E.

Il Professionista Delegato Dott. Giovanni Bozzo con studio in Genova Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505 per informazioni) avvisa che in data Mercoledì 09/10/2019 alle ore 16:00 si terrà la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, presso il Tribunale di Genova, terzo piano aula 46, dei seguenti due lotti immobiliari siti nel Comune di Mignanego:

LOTTO DUE: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’immobile sito nel Comune di Mignanego, Via alla Vittoria civico 66 int. 2, primo piano.

L’immobile è da ultimare come da allegata documentazione fotografica allegata alla perizia di stima.

Dati catastali : identificato a N.C.E.U del Comune di Mignanego: foglio 16, particella 362, subalterno 5, cat. A/3, classe 1, cons. 7,5 vani, rendita Euro 600,38.

PREZZO BASE LOTTO 2: EURO 7.000,00

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI VIENE FISSATO IN EURO 1.000.

Per la migliore descrizione dei beni e modalità della vendita consultare perizia ed ordinanza di vendita.

Perizia, ordinanza e avviso di vendita sono visionabili sul sito internet: www.fallcoaste.it

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è il Dott. Giovanni Bozzo con studio in Via D. Fiasella 1/3 – tel 010562505, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite dell’immobile.

SI RENDE NOTO CHE IL TRIBUNALE DI GENOVA NON SI AVVALE DI MEDIATORI E NESSUN COMPENSO PER LA MEDIAZIONE DEVE ESSERE CORRISPOSTO AD AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PRESENTE VENDITA.