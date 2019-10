R.G.E. 411/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. 411/2015

QUINTO AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il professionista delegato Dott. Massimo Nucci, avvisa che il giorno 03/12/2019 ORE 17.30 presso il Tribunale di Genova III piano, aula 46, saranno posti in vendita senza incanto il seguente lotto:

LOTTO UNICO: Appartamento sito nel Comune di Torriglia, località Scoffera, strada per Tercesi, numero civico 56, composto da tre piani fuori terra con scale di accesso ai piani esclusivamente esterne. La superficie complessiva netta calpestabile risulta pari a mq 109,19.

Afferisce all’immobile anche un’area a giardino computata come corrispondente a quella graffata al mappale 129.

La superficie commerciale risulta, pertanto, pari a mq 149,26.

Il bene oggetto di pignoramento è censito al N.C.E.U. del Comune di Torriglia (GE) e catastalmente individuato come di seguito indicato:

– foglio 132, mappale 129 sub 1, categoria A3, classe 2 consistenza 5 vani, Rendita € 284,05, con graffati i mappali 153 sub 1 e 159;

– foglio 132, mappale 129 sub 2, categoria A3, classe 2 consistenza 6,5 vani, Rendita €

369,27, con graffato il mappale 153 sub 2.

Indice Prestazione energetica Globale per il Foglio 132, mappale 129 sub 1 è 571.60 kWh/mq anno, classe G. Indice Prestazione energetica Globale pe il Foglio 132, mappale 129 sub 2 è 841.83 kWh/mq anno, classe G.

L’immobile è disabitato.

PREZZO BASE DEL LOTTO UNICO: € 17.325,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Esecuzione immobiliare n° 411/2015”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo studio del delegato Dott. Massimo Nucci, sito in Genova Piazza Manin 2/2, entro le ore 12:00 del 02/12/2019). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it; www.genovaogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it

Per informazioni e per prendere visione degli immobili rivolgersi al Custode: Istituto Vendite Giudiziarie “SO.VE.MO.s.r.l.” (Corso Europa n. 139 – Genova) il lunedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Tel. 010-52.99.253; cell.: 392.9279504).

SI PRECISA INOLTRE CHE IL TRIBUNALE DI GENOVA NON SI AVVALE DI MEDIATORI E PERTANTO, NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DOVRÀ ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.