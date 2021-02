TRIBUNALE DI GENOVA – ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 408/2019 –

AVVISO DI VENDITA – primo tentativo –

Vendita senza incanto modalità vendita telematica sincrona mista: 12/05/2021 ore 18:00

-LOTTO UNICO:

Immobile adibito a laboratorio con annessa pertinente area, il tutto avente accesso dal civico 39 di Via Borzoli e precisamente il locale è distinto con il numero 122 sigla A15, sito al piano terreno e per la maggior parte soppalcato, con soppalco che costituisce piano primo. L’immobile ha un accesso carrabile con possibilità di parcheggiare un veicolo. Censito al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova (GE) come segue: Sezione BOR Foglio 65 Part. 291 Sub. 99 Zona Cens. 2 Cat. C3 Classe 1 sup. cat. 185,00mq Rend. € 681,36 strutture interne, impianti e vincoli come da perizia.

PREZZO BASE: Euro 160.300,00 Cauzione 10% con assegno circolare non trasferibile intestato: “Procedura esecutiva imm.re N. 408/2019”

*-*Non saranno considerate valide le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. Le offerte valide inferiori al valore base d’asta saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il delegato ritiene di non poter ottenere un prezzo superiore ad una vendita successiva. Offerte cartacee e telematiche da presentare con le modalità e nei termini perentori di cui all’avviso di vendita. La vendita con incanto non avrà luogo per mancanza dei presupposti di legge.

ATTENZIONE: Il Tribunale non si avvale di mediatori. Nessun compenso per mediazione è dovuto ad agenzie immobiliari. Si invita a leggere attentamente versione integrale dell’avviso di vendita.