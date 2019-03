R.G.E. 304/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

AVVISO DI VENDITA

(PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N.304/2016)

L’Avv. Andrea Bach avvisa che il giorno 4 giugno 2019 alle ore 14,00 presso il Tribunale di Genova, Piano III° Aula n. 46, si terrà la vendita con modalità telematica sincrona a partecipazione mista, nel rispetto dell’ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all’art. 161 ter disp. att. c.p.c., nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.

LOTTO UNICO costituito dalla piena proprietà di unità immobiliare: sito in Comune di Genova (GE) – Via Dolceacqua civico n. 7, appartamento interno 24 posto al quinto e ultimo piano, composto da un ingresso, cucina/soggiorno, una camera da letto e bagno. L’immobile risulta descritto al Catasto Fabbricati del predetto Comune – Foglio 12 – Mappale 1028, Subalterno 4, Categoria A/3, Classe 3, vani 3 – rendita Euro 255,65.

STATO OCCUPAZIONE: l’immobile risulta occupato dall’esecutato.

PREZZO BASE: EURO 82.000,00

OFFERTA MINIMA: EURO 61.500,00

RILANCIO MINIMO DI GARA: EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE CARTACEE

L’offerta deve essere presentata in busta chiusa, senza alcuna indicazione all’esterno della stessa, anche da soggetto diverso dall’offerente, presso lo Studio del delegato entro le ore 12,00 del giorno 3 giugno 2019 per l’apertura delle buste previa comunicazione al delegato telefonando al n. tel. 347-2103679. Ogni interessato, per partecipare alla vendita, dovrà formulare, personalmente o a mezzo di avvocato di fiducia, il quale può offrire anche per persona da nominare ex Art. 579 c.p.c., offerta di acquisto redatta in carta da bollo (con bollo da Euro 16,00) e riportante: le generalità dell’offerente; l’indicazione dei lotti e i dati identificativi degli immobili per cui l’offerta è proposta; l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; l’indicazione del prezzo offerto che non può essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato; l’indicazione, unitamente al relativo deposito, della cauzione pari almeno al 10% del prezzo offerto con assegno circolare intestato a “Tribunale Genova Es.Im. 304/16”.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, l’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015. L’offerente dovrà versare anticipatamente una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura esecutiva in essere presso il Banco di Sardegna intestato a “Tribunale di Genova Es. Im. 304/16″ al seguente IBAN: IT80P0101501400000070693058.

Il bonifico, con causale “Tribunale di Genova Es.Im. 304/16 cauzione Euro…. “ dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito della somma abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza fissata per la vendita telematica.

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio “Pagamento di bolli digitali” presente sul Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it , seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall'art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell'ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul "Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia", e, unitamente all'ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it

Per informazioni e per concordare la visita dell’immobile contattare il Delegato/Custode Avv. Andrea Bachesclusivamente al tel. n. 347-2103679 o all’indirizzo mail andrea.bach@hotmail.it, Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere assistenza telefonica, contattando il gestore tecnico Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ai seguenti recapiti: numero verde ad addebito ripartito: 848.58.20.31 ; telefono: 0586/20141

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.