R.G.E. 280/2014

TRIBUNALE DI GENOVA ESECUZIONE IMMOBILIARE N°280/14 + 475/15 R.G.E. AVVISO DI SECONDA VENDITA

LOTTO UNICO: piena proprietà immobile sito in Genova Molassana Via Lusignani n. 26 int 1, dalla superficie commerciale di mq.102,60 oltre spazi aperti, terrazzo al piano, con posto auto pertinenziale. L’unità immobiliare risulta occupata dall’esecutato. Il cespite si trova in buono stato di conservazione come da perizia.

PREZZO BASE: Euro 177.525,00.

Cauzione 10% con assegno circolare non trasferibile intestato “procedura esecutiva imm.re R.G.E. 280/14+475/15”

Offerte da presentare secondo le modalità di cui sopra (testata) presso lo Studio del Delegato Dott.ssa Claudia Rizzato in Via Ippolito d’Aste 3/4 sc c- Genova.

Relazione di stima reperibile sul sito internet www.astegiudiziarie.it,.

Vendita senza incanto: 13/11/2019 ore17:00 aula 46 postazione B

Custode: Sovemo (Tel. 010/5299253)

Genova, lì 15/09/2019