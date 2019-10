R.G.E. 280/2017 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. N. 280/2017

III AVVISO DI VENDITA

Il professionista Dott. Bruno Bassi, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 6/9, telefono 010 5701994, 010 530077, e-mail studio@bassistudio.com, delegato alle operazioni di vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 13/12/2019 ORE 15.00, presso Tribunale di Genova, Piano 3, Aula 46, postazione B, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO 2: Quota 1/1 piena proprietà di appartamento, sito in Rovegno (GE), Fraz. Isola civ. 11, int. 5, della superficie lorda di mq 101, posto al piano secondo, della consistenza di vani catastali 5, composto da soggiorno, cucina, bagno e due camere, censito all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale Genova Territorio: Fraz. Isola n. 2, piano 2, int. 5; Foglio 27, Particella 1422, Sub 11, Categoria A/2, classe 2, Consistenza vani 5, Rendita Euro 273,72. Coerenze: l’immobile confina in ogni direzione con stacco su cortile. Stato di possesso dei beni: il G.E. ha emesso ordinanza di liberazione degli immobili in data 07/11/2018, con deposito in Cancelleria in data 09/11/2018.

PREZZO BASE EURO 32.177,81

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Bruno Bassi, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 6/9 entro le ore 12:00 del giorno 12/12/2019, previo appuntamento telefono 010 5701994, 010 530077. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato a “Tribunale di Genova – RGE 280/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12:00 del 12/12/2019, mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale https://venditepubbliche.giustizia.it Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale https://venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto della procedura esecutiva, intestato a TRIBUNALE DI GENOVA C.O. BASSI ES IM 280.17, IBAN IT 66 J 01015 01400 000070685603 con la seguente causale: “PROC. ES. IMM. RGE 280/2017 VERSAMENTO CAUZIONE”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La pubblicità relativa al presente avviso verrà effettuata, oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche sui portali www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.Genovaogginotizie.it , www.tribunaliitaliani.it e sui siti gestiti dalla Manzoni & C. S.p.A., ovvero www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Per maggiori informazioni, che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: So.Ve.Mo. S.r.l. all’indirizzo e-mail immobiliare@sovemo.com .

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.