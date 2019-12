R.G.E. 269/2016 – lotto secondo

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. NR. 269/2016

I II AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

La sottoscritta Dott.ssa Rag. Alessandra Tagarelli, Commercialista, con Studio in Genova Via Antonio Cantore, 47, Professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis C.P.C. nella procedura indicata in epigrafe, AVVISA che il giorno 25/02/2020 ORE 12.30 presso il Tribunale di Genova – Piazza Portoria, 1 – piano III – aula 46 avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto e l’eventuale gara tra gli offerenti, ai sensi degli artt. 571 e seguenti C.P.C. dei beni pignorati, come di seguito identificati:

LOTTO SECONDO

1) Unità immobiliare ad uso commerciale sita in Comune di Neirone (GE) Frazione Ognio Localita’ Montefinale civico 281 censita al N.C.E.U. di Genova, Sezione Neirone, foglio 60, mappale 711, subalterno 2, cat. C/1, classe 2, consistenza mq. 76, superficie complessiva catastale mq. 104,superficie catastale escluse aree esterne mq. 177,00 R.C. € 745,76, A.P.E. n. 8204 valida fino al 30/07/2020.

2) Terreno sito in Comune di Neirone (GE) censito al N.C.T. di Genova, Sezione Neirone, foglio 60, mappale 763, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie complessiva mq. 2.274,00, reddito dominicale € 2,23, reddito agrario € 3,52.

OCCUPAZIONE Nella disponibilità di parte esecutata.

PREZZO BASE DELL’OFFERTA EURO 105.052,50

RILANCIO MINIMO EURO 1.000,00 (EURO MILLE/00).

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Esecuzione immobiliare R.G.E. n. 269/2016“. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico 010/6451122 presso lo studio del delegato Dott.ssa Rag. Alessandra Tagarelli in Genova, Via Antonio Cantore, 47 entro le ore 12,00 del giorno 24/02/2020). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it , www.tribunaliitaliani.it, www.genovaogginotizie.it www.cambiocasa.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per maggiori informazioni o visite rivolgersi al Professionista delegato Dott.ssa Rag. Alessandra Tagarelli – Custode giudiziario tel. 010/6451122.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.