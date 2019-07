TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 268/2017

– AVVISO DI VENDITA – secondo tentativo –

Vendita senza incanto modalità vendita telematica sincrona mista: 18/09/2019 ore 10:00 – Tribunale di Genova Piazza Portoria 1 – 3° piano – stanza 46 postazione A

-LOTTO UNICO:

– Appartamento sito in Genova, Via Vincenzo Gioberti, civ. 1, int. 2 composto da cucina, bagno, soggiorno, e due camere da letto, Superficie Netta: mq. 81,50, in precario stato di conservazione Rendita €. 325,37. Stato di conservazione, strutture interne, impianti e vincoli come da perizia.

PREZZO BASE: EURO 41.250,00

cauzione 10% fondo spese 15% entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati: “Procedura esecutiva imm.re R.G.E. 268/2017”. *-*Non saranno considerate valide le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. Le offerte valide inferiori al valore base d’asta saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il delegato ritiene di non poter ottenere un prezzo superiore ad una vendita successiva.

Offerte cartacee e telematiche da presentare con le modalità e nei termini perentori di cui all’avviso di vendita. La vendita con incanto non avrà luogo per mancanza dei presupposti di legge.

ATTENZIONE: Il Tribunale non si avvale di mediatori.

Nessun compenso per mediazione è dovuto ad agenzie immobiliari.