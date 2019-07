R.G.E. 205/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 205/2017

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Michele Moggia, con Studio in Genova Via Fiasella 1/3, avvisa che il giorno Mercoledì 09/10/2019 alle ore 10:00 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del seguente immobile:

LOTTO UNICO : piena proprietà dell’immobile adibito ad abitazione situato nel Comune di Genova – Cornigliano, in Via Vetrano n. 1B int. C.

L’appartamento si trova al piano terreno rialzato, con accesso oltre il vano scala condominiale ed è composto da ingresso sul quale affacciano una camera, il bagno e la cucina. Oltre la cucina si trova una seconda camera.

L’immobile, che ha una superficie utile netta di mq 44,50, risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione COR, foglio 79, mapp. 247, sub. 55, cat. A/4, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale euro 232,41.

PREZZO BASE D’ASTA: EURO 34.000 =

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI VIENE FISSATO IN EURO 1.000=

Per la regolarità edilizia e stato degli immobili consultare Avviso di vendita e Relazione di stima disponibili sul sito internet www.fallcoaste.it

Per maggiori informazioni e visite dell’immobile rivolgersi presso lo Studio del delegato (010.562505)