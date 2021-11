R.G.E 165/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

FALLIMENTO R.F. 165/2015

VI AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto, dott. Dante Benzi, curatore del Fallimento “Oregon Group srl”, avvisa che la gara per la delibazione delle offerte è fissata per il giorno 24 febbraio 2022 presso il Tribunale di Genova, III Piano. aula 46, alle ore 15.00, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto e l’eventuale gara tra gli offerenti del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO:

fabbricato sito nel Comune di SAVIGNONE (GE) in località Canalbolzone, posto in Via G. Marconi segnato con il civico 16H contraddistinto con il numero interno 1, sviluppato su due piani fuori terraa avente destinazione laboratorio industriale, magazzini ed uffici, avente accesso indipendente, posto al piano primo, da corte esclusiva, il tutto per una superficie commerciale pari a mq. 101 circa.

Prezzo base: Euro 10.679,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa da depositare direttamente dall’interessato o da un suo delegato presso lo studio del Curatore, Saranno considerate valide le offerte pari o superiori al prezzo indicato nel presente avviso di vendita e comunque pari o superiori ad euro 8.009,00 (prezzo base di vendita ridotto di un quarto) presentate entro le ore 12,00 del giorno antecedente la gara con cauzione pari o superiore al 10% del prezzo offerto

L’aggiudicatario dovrà provvedere entro un termine non superiore a 45 giorni al versamento del prezzo residuo e dei relativi oneri, diritti e spese di vendita a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Oregon Group srl’ o a mezzo di bonifico sul conto corrente della Procedura, IBAN: IT 24 C 06175 01401 000002009180.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.