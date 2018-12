R.G.E. 129/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 129/2015

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Cirillo, con studio in Genova, Via S. G. d’Acri n. 1/1 sc. A, telefono 0106508575, fax 0106593379, avvisa che il giorno 20 FEBBRAIO 2019 alle ore 15,30 presso il Tribunale di Genova III piano, aula 46,sara’ posto in vendita telematica sincrona a partecipazione mista del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO: quota pari al 100% dell’immobile ad uso civile abitazione, sito in Genova, Via Umberto Bertolotti n. 4 int. 2, piano primo, composto da ingresso/soggiorno, tre camere, altro vano, un bagno con accesso dalla cucina, della superficie commerciale di 82,00 mq. L’unità immobiliare suddetta è censita al N.C.E.U. del Comune di Genova con il seguente identificativo: Sez. COR, Fg. 79, Map. 188, Sub. 5, Cat. A/4, Cl. 5, vani 6, R.C. euro 371,85.

PREZZO BASE: EURO 41.119,00 (QUARANTUNOMILACENTODICIANNOVE/00) – SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI A EURO 30.839,00,

COME DA CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE – RILANCIO IN CASO DI GARA: € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott.ssa Cinzia Cirillo sito in Genova Via San Giovanni D’Acri n. 1/1, entro le ore 12,00 del giorno 19.02.2019. L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, dovrà riportare un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “ES. IMM. RGE 129/15“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica; un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “ES. IMM. RGE 129/15“, di importo non inferiore al 15% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di fondo spese; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto, contenenti tutti i dati già indicati per la presentazione delle offerte cartacee, devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno 19.02.2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http:// venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e del versamento del fondo spese. Il versamento della

cauzione e del fondo spese si effettuano tramite due separati bonifici bancari sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT16P0306931870100000001396 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 129/2015 cauzione / fondo spese. Onde consentire il corretto accredito della cauzione e del fondo spese sul suddetto conto, i bonifici devono essere effettuati in tempo utile per risultare accreditati sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: cambiocasa.it, genovaogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it e www.entitribunali.it; www.immobiliare.it; www.genova.repubblica.it.

Per maggiori informazioni rivolgersi preso lo studio del professionista delegato dr. Cinzia Cirillo, sito in Genova, Via San Giovanni D’’Acri 1/1, il lunedì’ – previo appuntamento da fissare al numero telefonico 0106508575 – 0106508569 e presso la So.Ve.Mo Genova, Corso Europa n. 139 – tel. 0105299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.