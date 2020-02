R.G. 814/2014

TRIBUNALE DI GENOVA ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G. N. 814/2014

Il sottoscritto Rag. Adamo Roberto, professionista delegato nella procedura in epigrafe, AVVISA

che il giorno lunedì 14/05/2020 ore 14.00, nella sala di Udienza del Tribunale di Genova (palazzo di Giustizia, piano 3°, aula n. 44) sarà posto in vendita senza incanto il seguente

LOTTO UNICO: Piena proprietà appartamento in Comune di Borzonasca, Località Temossi – Bertigaro civ. n° 33A, piano T-1-2, censito al N.C.E.U. del Comune di Borzonasca, al Foglio 21, Mappale 579, Sub. 6, Categoria A/3, Classe 2, Vani 5,5, Rendita catastale € 221,56,

STATO DI POSSESSO: l’appartamento risulta essere attualmente occupato da M.A. in forza di Contratto di Comodato d’Uso Gratuito del 07/01/2015, Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Genova il 07/01/2015.

PREZZO BASE: LOTTO UNICO € 19.913,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Procedura Esecutiva n. 814/2014“. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del professionista delegato in Chiavari, Piazza N.S. Dell’Orto 29/5 entro le ore 12,00 del giorno 13/05/2020. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it www.cambiocasa.it, www.edizionioggi.it, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it.

Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, potranno essere fornite dal professionista delegato telefonando allo 0185 313451, il martedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. Per la visione dell’immobile è necessario prendere contattare con la società custode. Custode: SO.VE.MO. SRL – Istituto di vendite Giudiziarie autorizzato ex art. 534 c.p.c, con sede in Corso Europa 139, Genova, Tel. n. 010 52.99.253, fax n. 010 52.99.252.

SI SEGNALA CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.