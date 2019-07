R.G. 2070/2017 – lotto uno

TRIBUNALE DI GENOVA

CAUSA N. 2070/2017 R.G.

QUINTO AVVISO

Delegato del G.E. Dr.R. Bonino, Rag. Paolo Covre –

vendita senza incanto in modalità telematica sincrono a partecipazione mista del 17/09/2019 ore 11,00 , sala pubbliche udienze del Tribunale di Genova (piano 3° aula 46)

LOTTO 1): “ Pien a proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento” di Fabbricato su due livelli, piano terreno e piano primo, sito nel comune di Varese Ligure (SP), segnato in toponomastica con il civ . 182 di località Chiappa, censito al NCEU al fg. 84 part. 79, della consistenza di mq. 127 lordi per piano, composto al piano terra da due ampi locali carrabili destinati a cantina e a garage e al primo piano da appartamento composto da ingresso / soggiorno, 4 camere, cucina, bagno, corridoio, ripostiglio e due balconi. Completano le consistenze il rampante scala esterno e una corte pertinenziale della superficie di mq. 209.

Identificativi catastali

l’immobile è attualmente censito al N.C.E.U. del comune di Varese Ligure, al foglio 84, particella 79, con categoria A/2 di classe 3, consistenza di vani catastali 8,5 e rendita di € 834,08. sup. cat. 175 mq.

STATO: Occupato dall’esecutato senza titolo opponibile all’acquirente

PREZZO BASE : € 24.900,00 rilancio in caso di gara € 2.000,00=.

Presentazione dell’ Offerta in forma Cartacea:

Offerte in busta chiusa o domande di partecipazione da depositare entro le ore 12:00 del giorno prima della vendita , c/o lo Studio del Delegato rag. Paolo Covre in C.so Italia 36/6 Rapallo (Ge). Per le modalità ed i dettagli fanno fede la perizia e l’ordinanza di vendita pubblicate su : www.astegiudiziarie.it e https://venditepubbliche.giustizia.it

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno prima della vendita , tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Per informazioni: RAG. PAOLO COVRE con studio in Rapallo C.so Italia n.36/6 – tel. 0185-67440 e fax 0185-271338 (ORARIO UFFICIO). email: st-covre@studiocovrep.it- pec: paolo.covre@cgn.legalmail.il