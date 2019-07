R.G. 2070/2017 – lotto due

TRIBUNALE DI GENOVA

CAUSA N. 2070/2017 R.G.

QUINTO AVVISO

Delegato del G.E. Dr.R. Bonino, Rag. Paolo Covre – vendita senza incanto in modalità telematica sincrono a partecipazione mista del 17/09/2019 ore 11,00 , sala pubbliche udienze del Tribunale di Genova (piano 3° aula 46)

LOTTO 2) “ Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di Fabbricato rurale e terreni”

Fabbricato rurale situato in Località Chiappa in Comune di Varese Ligure Censito al NCT al foglio 84 particella 150 disposto su due livelli avente superficie lorda complessiva pari a c/a 95 mq. Oltre a corte di c/a mq.100. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni (n. 7 particelle catastali) in Comune di Varese Ligure, così censite e identificate:

Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 84 mapp. 44 qualità Semin.Arbor. Consistenza 2.940 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 84 mapp. 48 qualità Prato Consistenza 3.090 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 84 mapp. 55 qualità Bosco Ceduo Consistenza 2.220 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 84 mapp. 56 qualità Semin.Arbor. Consistenza 9.585 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 82 mapp. 26 qualità Bosco Ceduo Consistenza 39.240 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 82 mapp. 45 qualità Bosco Ceduo Consistenza 2.360 mq. Terreno censito al NCT di Varese Ligure Fg. 82 mapp. 54 qualità Bosco Ceduo Consistenza 8.390 mq.

Identificativi catastali L’immobile è attualmente censito al NCT del Comune di Varese Ligure, al foglio 84, particella 150, qualità classe FABBRICATO RURALE, superficie 1 are 90 ca. I Terreni (n. 7 particelle catastali) sono attualmente censiti al NCT del Comune di Varese Ligure nell’ordine seguente:

Foglio 84 Particella 44 Qualità SEMIN ARBOR Classe 3 superf. 29 are 40 ca Redd.Dom. € 8,35 Agrario € 9,87 Foglio 84 Particella 48 Qualità PRATO Classe 3 superf. 30 are 90 ca Redd.Dom. € 3.99 Agrario € 6,38 Foglio 84 Particella 55 Qualità BOSCO CEDUO Classe 2 superf. 22 are 20 ca Redd.Dom. € 0,92 Agrario € 0,23 Foglio 84 Particella 56 Qualità SEMIN ARBOR Classe 3 superf. 95 are 85 ca Redd.Dom. € 27,23 Agrario € 32,18 Foglio 82 Particella 26 Qualità BOSCO CEDUO Classe 2 superf. 3 ha 92 are 40 ca Redd.Dom. € 16,21 Agrario € 4,05 Foglio 82 Particella 45 Qualità BOSCO CEDUO Classe 2 superf. 23 are 60 ca Redd.Dom. € 0,98 Agrario € 0,24 Foglio 82 Particella 54 Qualità BOSCO CEDUO Classe 3 superf. 83 are 90 ca Redd.Dom. € 2,17 Agrario € 0,43

COERENZE: L’immobile rurale, nel suo complesso(inclusa la corte), confina con mappali 79,171, strada comunale e mappali 207,55 e 56 del foglio 84 NCT.

I Terreni foglio 84 e mappali 55-56 NCT confinano nel loro complesso con mappali 79 e 150, mappale 207, strada e mappali 57,91,90 e 89 del foglio 84 NCT.

Il terreno folgio 84 mappale 44 NCT confina nel suo complesso con strada e mappali 45,75,74,73, 40 e 41 del foglio 84 NCT.

Il terreno foglio 84 mappale 48 NCT confina nel suo complesso con mappali 52,51, 50,49, 47 e 110 del foglio 84 NCT.

I terreni foglio 82 mappali 26 e 45, tra loro separati da strada, confinano nel loro complesso Fosso a due lati, mappali 11,12,13, nuovamente Fosso, mappali 27,48 e 47 del foglio 82 NCT.

Il terreno Foglio 82 mappale 54 NCT confina nel suo complesso con strada, mappale 55 del foglio 82, nuovamente estrada vicinale Valle Crose.

Il fabbricato rurale ad oggi ancora censito a Catasto Terreni, non avendo i proprietari ottemperato alla dichiarazione al NCEU i cui termini sono scaduti (in proroga) il 31/05/2013. La regolarizzazione sarà possibile affidando la pratica a Professionista abilitato, che provvederà secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

STATO : LIBERO.

PREZZO BASE : € 37.125,00 rilancio in caso di gara € 2.000,00=.

Presentazione dell’ Offerta in forma Cartacea:

Offerte in busta chiusa o domande di partecipazione da depositare entro le ore 12:00 del giorno prima della vendita , c/o lo Studio del Delegato rag. Paolo Covre in C.so Italia 36/6 Rapallo (Ge). Per le modalità ed i dettagli fanno fede la perizia e l’ordinanza di vendita pubblicate su : www.astegiudiziarie.it e https://venditepubbliche.giustizia.it

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno prima della vendita , tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Per informazioni: RAG. PAOLO COVRE

con studio in Rapallo C.so Italia n.36/6 – tel. 0185-67440 e fax 0185-271338 (ORARIO UFFICIO). email: st-covre@studiocovrep.it- pec: paolo.covre@cgn.legalmail.il