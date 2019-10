TRIBUNALE DI GENOVA

procedura fallimentare

HESPERYA SAS DI LUIGI FERRI & C. IN LIQUIDAZIONE

R.F. N. 83/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato dott.ssa Olga Russo, curatore del Fallimento “Hesperya sas di Luigi Ferri & C. in liquidazione”, avvisa che il giorno 14 novembre 2019 alle ore 14,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Nel Comune di Reggio Calabria, locale di deposito sito in via Sbarre Superiori al piano primo sotto strada del fabbricato identificato dal civico n. 38 D, composto da un ampio locale di superficie calpestabile pari a circa mq. 180,00 con altezza pari a circa m. 3,10 all’interno del quale è stato ricavato un piccolo servizio igenico.

PREZZO BASE: EURO 69.750,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 52.312,50

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa da depositare direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Curatore in via Ippolito D’Aste 3/11 sc. destra entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2019, previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Hesperya s.a.s. in liq.ne R.F. n. 83/2017” relativo al deposito cauzionale pari al 10% dell’importo offerto che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.genovaogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it e www.entietribunali.it,

Le visite dell’immobile possono essere concordate con il Curatore, Dott.ssa Olga Russo da contattare ai seguenti riferimenti: tel. 010 562281, mail olga.russo@studiobenzi.com.